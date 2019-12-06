宏達電(2498)自結11月營收5.5億元，月減少16.11%，年減少62.68%。累計1-11月營收94.1億元，年減少57.98%。

宏達電看好美國黑色星期五感恩節消費旺季在11月下旬起跑，因此在11月28日至12月2日在美推出史上優惠價，針對各式VIVE硬體系統設備及VIVEPORT Infinity會員資格等商品，推出最高300美金折扣優惠，台灣地區則在12月份推出另一波年末優惠方案，預期將吸引更多人體驗VR。

在智慧型手機方面，全新HTC Desire 19s在11月在台上市，延續Desire系列所樹立的經典設計，以超高的性價比，帶來同為Desire系列中所名列前茅的6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池與超廣角三鏡，主相機搭配高階HDR與能拍出專業及人像照的1600萬像素的前置相機。

在區塊鏈手機方面，宏達電與Binance於11月12日宣布合作推出全球第一款支援Binance Chain（幣安鏈）的聯名加密智慧手機EXODUS 1-Binance版，透過Zion Vault中為Binance Dex提供原生支援，讓消費可在自己的裝置上，透過Zion使用去中心化交易所。Binance以及TrustWallet應用程式軟體也將會預先載入在EXODUS 1-Binance版。EXODUS 1-Binance版即將在EXODUS官網開放消費者以599美元或889新加坡幣等價的加密貨幣購買。

宏達電宣布旗下VIVELAND團隊取得位於美國紐約的ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲《拆解核危機》（Mission Sigma）及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權，此款最多可6人連線遊戲，11月15日於台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。而VIVELAND也將於12月6日及明年1月10日先後推出節慶主題遊戲《消失的聖誕禮物》及《恐懼聖所》，接下來每季將定期推出新遊戲，讓玩家能有更多的選擇。

(時報資訊)