玉山金(2884)公布2019年11月自結盈餘，單月稅後盈餘14.0億元，累計1-11月稅後盈餘188.9億元，累計前11月獲利較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高，EPS為1.63元。玉山金全年稅後盈餘突破200億元近在咫尺。

玉山金今年前11月的的累計獲利年增達18.4%，在金控表現獲利動能強勁，雖然累計前11月的EPS未達2元，但年成長卻是近2成；這和公股金融股EPS前11月達2元，獲利年增卻僅有低個位數成長相較，玉山金的投資價值更為誘人。

玉山金今年上半年創造了很多項的業務第一，例如信用卡的刷卡金額以及房貸放款和電子支付等。今年上半年玉山金控的獲利已經突破100億元，下半年可望再創造第二個100億元。此外，玉山在6月底的總資產已經達到2.3兆元，相信要達到第3個兆元資產，不會太久，樂觀估2022年可達到。今年玉山銀的放款年增仍可維持8~10%，今年上半年的放款年增為3.8%，意味下半年的動能強勁。

(時報資訊)