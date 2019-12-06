統一(1216)積極搶攻烘培市場商機，除了多元產品佈局外，也努力搶人才，第二屆的《統一烘焙盃校際烘焙大賽》吸引了50所大學報名爭霸，相較前一年成長66%，比賽競爭激烈，盛況空前。

統一祭出評審團大獎的隊伍有機會獲得於7-ELEVEN上架銷售機會，若每月有機會達到銷售標準更能共享長達180天的分潤，而且主辦單位除了祭出iCash儲值金新台幣20萬元，吸引年青學子熱烈報名，第一屆計30所學校參賽報名，第二屆則吸引了50所學校，相較前一年成長66%，競爭十分激烈。

第二屆《統一烘焙盃校際烘焙大賽》12強已於11月25日公佈於統一烘焙盃校際烘焙大賽官網。入選12強的優勝隊伍是來自全台灣橫跨七縣市的烘焙精英。入選第二屆12強的隊伍將於2020年1月5日進行實戰總決賽，並會獲得全台專屬自己的客製化iCash卡。除此之外，當天評選出來兩組榮獲「評審團大獎」的隊伍，就有機會與統一麵包專業的研發及生產團隊共同討論將產品量產、上架的事宜，將產品在7-ELEVEN上架讓夢想實現。

(時報資訊)