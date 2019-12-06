2019全球百大科技研發獎（R＆D 100 Awards）6日在美國舉行頒獎典禮，工業技術研究院以跨領域的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」，抱回2獎，也是連續12年獲得具有科技產業奧斯卡之稱的此獎項。

工研院院長劉文雄指出，這是工研院第12度獲得全球百大科技研發獎，今年更難得的是，僅有12個技術來自美國以外地區，其中台灣即占了5個，且獲得的獎項的2個技術都很有意義。

「仿生多突狀磁珠技術」可活化人體內免疫T細胞，使T細胞可以更有效的抵制癌細胞，也是細胞治療上的重要突破，為「精準醫療」帶來新商機，預計在2020年推出臨床用GMP等級的產品，成為治療癌症的重要利器。

另外「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」則可使電動車、儲電系統的汰役電池互相搭配使用，透過軟體控制輸出品質，也是結合循環經濟及能源技術，以一般小家庭一天用電量、容量約20Ah至30Ah的25個電池模組來說，RAIBA系統可改善64％系統衰退問題，工研院也與致茂電子、華城電機、加油站轉型充電站業者合作，期望能創造再生能源商機。

工研院在經濟部技術處科技專案支持下，在R＆D 100獲獎技術已累積到41項，其中9成已經技轉，更與麻省理工學院林肯實驗室、美國太空總署與阿岡國家實驗室等知名機構並列，為台灣之光。

(中時 )