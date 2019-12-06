基隆八斗子漁港船滿為患，立委蔡適應允爭取新建避風提。（立委蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

基隆立委選戰倒數1個多月，國民黨立委參選人宋瑋莉6日回防鞏固基隆區漁會，針對漁船泊位不足問題，砲轟民進黨立委蔡適應上周允諾向漁業署爭取新設避風堤；宋瑋莉說，蔡過去承諾爭取突堤「跳票」，現在選前又再騙一次，漁民還會被騙嗎？

宋瑋莉今日拜訪漁會理事長游日興、總幹事陳文欽，漁民抱怨目前八斗子漁港最大容量約320艘漁船，現在冬天東北季風強勁，天候不佳時，許多鄰近漁港船舶都會來到八斗子避風，除了本地、外地還有外國漁船，造成本地漁民船位難求，

游日興指出，八斗子漁港泊位不足，時常造成漁民間的爭執，加上動線規畫不良，漁船間若發生碰撞除了漁工危險，恐會造成漁民財產損失，呼籲政府正視多年來的疼痛問題，增加漁港泊位，除需市府產發處進行整體規畫，也需要中央支持。

宋瑋莉表示，蔡適應曾爭取漁業署在港內新設一條突堤，但中央評估後認為對漁船靜穩效益不佳駁回，現在選舉到了，蔡適應又要向漁民說要擴建碼頭，而且「加碼」承諾會以港區內停泊席位不足，替漁會爭取補助新建2條避風堤。

宋瑋莉說，蔡適應面對外界對潛艦園區就業機會質疑，到現在都還拿不出廠商合約，對八斗子漁民的承諾跳票，竟然又大言不慚開支票，呼籲蔡不要再騙了，相信漁民的眼睛是雪亮的，下架「膨風」蔡適應，承諾宋進國會，漁民建堤不跳票。

(中時 )