達德公司興建第2期風機，居民要求停工。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

達德能源公司在雲林縣麥寮鄉進行陸域風力發電機組工程，附近居民認為風機位置過於靠近住家與漁塭，其噪音與炫影已影響日常生活與漁產養殖，6日要求公司停止施工，達德公司則表示會持續與居民溝通協調。

達德能源公司規畫在雲林沿海地區興建陸域風機，第1期工程在麥寮鄉海豐村完成1支風機，去年運轉後附近居民發現風機的低頻噪音影響睡眠品質，噪音與炫影也讓文蛤等水產養殖物生長受到影響，紛紛要求達德公司停止施工。

雲林縣議員許志豪、麥寮鄉民代表吳明宜表示，他們接到海豐村民反映第1支風機距最近的住家僅約250公尺，已嚴重影響生活品質，現在第2期工程又要在村內興建3支風機，且事前都沒有與大家充分溝通，為了自身權益，要求達德公司停止施工。

海豐村長陳連對、地方信仰中心安聖宮主委鍾旗賢指出，村民要求達德公司舉辦協商會，提出解決噪音、炫影方案，因為有養殖戶發現風機設置後，文蛤收成量減少一半，部分村民則出現睡眠不佳情況，生活品質大受影響。

村民們還提出施工土方來路不明可能影響養殖水質、大型工程車頻繁進出導致村內道路毀損等問題，要求達德公司停工並提出解決方案。達德公司則表示之前曾舉辦座談會，未來會持續與村民溝通、提出相關回饋方案，共創雙贏局面。

(中時 )