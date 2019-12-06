拳擊界今年度史詩級大對決再度登場！今年6月初「世界重量級不敗拳王」約書亞（Anthony Joshua）遭遇生涯最大慘敗，對戰墨裔美國拳手「胖子」魯伊茲（Andy Ruiz），在第7回合遭技術性擊倒（TKO），上演拳壇史上最大爆冷。經過半年的調整，雙方決定要展開第二場較量，這場世界重量級拳王爭霸賽8日將於沙烏地阿拉伯舉行。

這次雙方再度對決話題不斷，光是兩人出場費相加就將近快20億台幣，尤其是約書亞出場費高達5000萬美元（約15.2億台幣），創下他職業生涯最高的出場費，約書亞是2012年倫敦奧運超重量級金牌，輸給魯伊茲後，特意減少體重，調整戰術打法，希望復仇成功，重新奪回世界重量級拳王腰帶。

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(中時 )