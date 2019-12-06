民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右四）6日提出文化政策3大主張

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝6日提出文化政策3大主張，鄭宏輝表示，文化是國家的軟實力，為尊重城市的歷史，要管理文化資產，建立半官方管理單位，增加私有文資保存誘因，提供產權人協助，同時傳承新竹史學，讓文化扎根，讓歷史回到市民的生活之中。

鄭宏輝指出，英國首相邱吉爾曾說「你能看到多遠的過去，就能看到多遠的未來」，新竹是有300多年歷史的城市，也是北台灣最早開發，許多文化藏在巷子裡，而文化是國家的軟實力，真正認識到這個城市的歷史，才能帶領這座城市走向更好的未來，因此文化資產的經營跟管理就是最重要的任務。

鄭宏輝認為，目前的文化資產維護環境仍不完整，除公部門的文資委員指定文化資產外，還需要民間單位提供如管理維護計畫、修復計畫等文件，皆需專業經理人或團隊處理，但現況管理人常是產權所有者個人來處理，讓私有古蹟變成所有權人的負擔，借鏡英國國民信託的方式，讓私有文化資產委由專業受託人進行產權管理，不只減輕所有人的壓力，受託的文化資產收益也能轉化成收入。

鄭宏輝並提出3大主張，包括要完整文化資產管理體系，由政府帶頭建立半官方的文資管理單位，負責提供文化資產管理的專業支援，減少產權人的壓力，提升文化資產經營的效果，並建議文資經營的權利金不要全進市庫，部分可回饋到文化資產場域，永續經營文化資產。

另，要增加私有文資保存誘因，目前因為相關獎勵的誘因仍然不足，或是缺少老屋利用方式的想像，對於私有古蹟的擁有者而言，文化資產始終都是「負擔」，他希望透過稅賦減免、容積轉移、土地交換制度等方式，在制度面上提供文資所有權人多元的選項，並結合「文化資產管理體系」，提供私有產權人全面的協助，保存城市的歷史。

此外，還要傳承新竹史學，讓文化扎根，讓歷史回到市民的生活之中，期許透過公私部門的合作協力，深化在地的歷史，將前人留下的珍貴資產傳承下去，讓更多生活在這座城市的人能夠知道過去的故事。

(中時 )