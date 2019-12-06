中央研究院副院長劉扶東12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」院士，為學術發明家的最高專業榮譽之一，他表示，感謝中研院及過去服務過的學術機構支持，也很高興長期以來在基礎研究的創新發現受到肯定。

中研院表示，劉扶東長期研究半乳糖凝集素在炎症、先天免疫、癌症與肥胖方面功能，並以此為基礎，致力發展半乳糖凝集素的抑製劑，用於炎性疾病和癌症的治療。並曾為國家型醣科學中綱計畫總主持人，致力推廣醣科學在國內的研究。

中研院提到，劉扶東曾獲美國加州大學戴維斯分校Joan Oettinger紀念獎、伊朗花剌子模國際科學獎、斐陶斐榮譽學會傑出成就獎、台灣皮膚科醫學會呂耀卿紀念獎，也是美國臨床研究學會選任會員、美國醫師協會選任會員、美國科學促進會選任會員。曾任美國加州大學戴維斯分校醫學院皮膚系教授兼主任、特聘教授、名譽教授，現於台灣大學醫學院、陽明大學醫學院臨床醫學研究所擔任兼任教授；高雄醫學大學、中國醫藥大學、慈濟大學及義守大學擔任講座教授。2012年獲選為中研院第29屆院士。

中研院特別提到，迄今中研院已有11位院士獲頒「美國國家發明家學院院士」殊榮，其中包含現任院長廖俊智、前院長翁啟惠，與院士錢煦、朱經武、張懋中、李文華、盧志遠、莊炳湟、范良士及李澤元。

中研院指出，為肯定在促進生活質量、經濟發展和社會福利產生重大影響，並在研究發明上表現出創新精神的科學家與發明家，美國國家發明家學院每年選出百位新科院士。今年共選出168名新科院士，台灣在本次名單同獲榮銜的還包含唐獎創辦人尹衍樑，並訂於2020年4月10日舉行頒獎典禮。

(旺報 )