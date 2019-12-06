針對美國參議員建議將台灣納入海軍補給據點，陸媒《環球時報》發表社評稱，美台軍事交流若續往前走，解放軍戰機可低空飛掠總統府，軍艦可直駛台灣港口，海軍陸戰隊也可「和平登陸」台灣海岸線。此番論調讓大陸網民情緒沸騰，有人稱之為「戰鬥檄文」，不過也有人質疑，萬一部隊被國軍「擄獲」或成烈士時，接下來「該怎麼辦？」

針對近日美國智庫專家與參議員建議美國軍艦到台灣進行補給休整，一向態度激進的陸媒《環球時報》今天發表題為《美軍艦訪台灣？美參議員想嚇唬誰》的社評對美方的態度發出發表社評稱，台海地區軍事力量對比已發生歷史性轉變，解放軍有能力確保《反分裂國家法》權威，回擊任何旨在擴大「台獨」空間的極端挑釁。

社評提出，要反制美台軍事交流升級，第一步可以讓解放軍戰機飛越海峽中線常態化，軍艦也可以越過中線靠近台灣島；第二步是戰機採取飛越台灣島的行動，以此宣示對台灣的主權，抵消美台勾結對中國主權的損害。

社評更提議說，解放軍戰機還可以從台北總統府上方低空掠過，打擊台獨的囂張氣焰。海軍軍艦可以在必要時，直接駛入台灣的港口、或者停靠在台灣的海岸線上；海軍陸戰隊甚至可以「和平登陸」台灣的海岸線。

對於台灣的軍隊如何因應，社評則稱，「這將是一場極限遊戲」，只要台灣當局和華盛頓敢玩這樣的遊戲，中國大陸一定會奉陪下去；如果台軍敢向解放軍開第一槍，那麼一定會遭到毀滅性的回擊，「那將意味著台海戰爭的爆發」。

這篇社評在網路上引起網民的熱議，有網民稱「是哦，像環球說的那樣，已不是擦邊球，也不是威懾，而是實實在在的戰爭行為了」、「那就是宣戰了」，「美軍艦停靠台灣之時，即是收復台灣之時。早做準備別浪費了時機」。

另有網民則對社評的強硬表態不以為然：「唉，我們說的太多了。其實，把導彈對著關島日韓（打援）和台灣就行了。你老是說，美國人越來越覺得你是虛張聲勢，台灣，香港都是西式社會，只相信力大為王。」

也有網民相當冷靜地指出：「你這是為台灣軍售提供證據，什麼腦子！」「這怎麼可能？環球，你以為台灣是沒有軍隊的香港，還是以為台軍統統都是病貓加擺設？難道你不知道台軍幾十年來整軍備戰唯一的假想敵就是解放軍？這種想法既一廂情願，也明顯有違政治和軍事鬥爭的常識。」

(中時電子報)