33歲日本演員澤尻英龍華上月16日因疑持合成麻藥「MDMA」，被東京警視廳以違反毒品取締法罪嫌逮捕，6日警方再宣布，在她的住處也搜出俗稱「LSD」的啟靈劑。《NHK新聞網》6日傍晚5時報導，她確定獲保釋，若繳付500萬日圓（約台幣140萬元）保釋金，最快可於當日交保。

澤尻英龍華上月以持有MDMA嫌疑被捕，6日獲保釋。（NHK新聞網官網影片截圖）

東京地檢署原可能以澤尻英龍華同時持有MDMA與LSD罪嫌將她起訴，日媒報導先前曾因她持有量少，再加上尿液鑑定結果未測出用藥反應，她則在受調查時供稱10年前開始就使用多種違法藥物，而這次被搜出的LSD與MDMA是她的服裝設計師友人NAOKI（本名橫川直樹）提供的。

她原將在NHK電視台2020年大河劇《麒麟來了》中飾演要角「濃姬」，NHK因這次事件決定換角，由川口春奈接演，並重拍澤尻英龍華已拍攝10集的戲份，原訂明年開播日為此延後兩週至1月19日播出。

澤尻英龍華原將在NHK電視台2020年大河劇《麒麟來了》中飾演要角。（取材自網路）

由於大河劇的第一、二集呈現整部劇作的規模與情境，電視台總會投注相當心力拍攝，換角帶來影響甚大。若澤尻英龍華個人須賠償上億日圓的龐大製作經費與廣告代言違約金，可能使她面臨破產危機。

澤尻英龍華被疑持有的LSD在台灣列管為二級毒品，常被製為小型紙張而又俗稱「郵票」。今年6月韓團「iKON」前隊長B.I（金韓彬）因染毒被捕也同樣持有LSD。

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(中時 )