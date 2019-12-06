從個人經驗與觀感出發，卻能放射至普世價值，跨媒介多元運用，成為當代新銳藝術家的創作語言。「2019台北美術獎」6日舉行頒獎典禮，自280件作品中脫穎而出的12組入圍作品中，最終由楊登棋費時10年完成的《父親的錄影帶》獲選為本屆首獎，評審團主席孫松榮指出，從5組優選及1組首獎作品可看出，影像已成為當代藝術創作的重要元素。

「台北美術獎」迄今已舉辦19年，台北市立美術館館長林平指出，期許此獎項扮演台灣藝術生態鏈的管道，對藝術家扶植外也創造更多藝術界面，與國際交接，因此今年首次引入國際觀察員的角色，邀請新加坡美術館策展部門主管，以及前曼谷藝術文化中心館長，提出國際趨勢及本屆作品的台灣獨特性觀察，「某程度而言打破台灣的同溫層」。

本屆入圍作品議題多元，孫松榮指出，本屆作品脈絡來看，在內容表現上既有個人性的表達，也有家族、土地、國家、文化，也有許多議題從個人問題反射更大層面的探討；從形式上則多有跨媒界、材料乃至跨領域的展現，突破固有表現手法。首獎《父親的錄影帶》尤其從個人到宏觀光譜及運用手法均相對完整，最後的佈展也讓評審有驚豔的效果。

首獎得主楊登棋笑稱：「自己不是很常去美術館的人，但是是常拿攝影機的影像工作者。」此次參賽作品從他發現了父親的自拍錄影帶，也發現了父親的同志身份開啟，他認為像是自己與父親的對話，但最後是丟出對於不同家庭組合方式，對於「父親」角色的重新理解。「從大學開始這個作品原像是自己的日記，到現場是跳脫自己，發現自己來自的地方和大家不同，其實是充滿正能量的，是有可能性的。」

首獎之外的優選作品，則有王耀億以錄像審視個體國族記憶的《兩隻老虎》，徐瑞謙紀錄個人身體與日常物質接觸過程的感性片段的《浴室》，進入原住民社群，試圖探尋藝術在國家公園傳統領域裡存在意義的《森人—太魯閣藝駐計畫》，蔡宗勳運用鏡面、投影、影像輸出的《第二個地方》看共地異時的想像，以龔寶稜將繪畫視為物件思考的《我們的容器：提起，攤開，於是成篇.zip》。

(旺報 )