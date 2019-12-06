台北捷運公司宣布票價優惠結構調整，新北市交通局表示遺憾，新北市在北捷公司只有1席董事，北捷也應該先與新北市充分溝通尋求共識，而非強勢闖關。北捷公司應先廣為周知方案內容與依據，暫緩推動新的方案。

交通局強調，捷運系統經費是全民承擔，不能只顧營利，捷運優惠結構調整涉及雙北市民權益，調整措施未經充分溝通，也未於董事會上提出討論，北捷公司實不應片面逕自宣布。

交通局指出，請台北捷運公司落實提出詳細數據分析、社會衝擊影響、加強照顧弱勢與合理社會承擔，與新北市溝通達成共識後再實施。

(中時 )