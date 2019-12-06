國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（左三）、虎尾鎮長丁學忠（左二）、縣環保局副局長富義（左一）為虎尾西屯社區長青食堂爺奶打菜，該食堂許多菜是居民用廚餘有機肥種出來的。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（左三）、虎尾鎮長丁學忠（左二）、縣環保局副局長富義（左一）為虎尾西屯社區長青食堂爺奶打菜，該食堂許多菜是居民用廚餘有機肥種出來的。（許素惠攝）

雲林縣府禁廚餘養豬，並將廚餘製成有機肥，虎尾鎮西屯社區長青食堂利用有機肥種菜成為食材，阿公阿嬤吃得安心又健康，形成友善的綠色循環。國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡等見證成果，稱讚西屯是模範社區。

西屯社區理事長翁德義、里長王文杉引領虎尾鎮長丁學忠等參觀200多坪的社區菜園，不論是溫室栽培，還是露天種植，四季豆、茄子、彩色甜椒、番茄、花椰菜等，全都長得碩大青翠又健康，翁強調，這些都是吃餘廚有機肥長大的，採收的菜又成為社區長青食堂的食材。

雲林縣環保副局長黃富義指出，截至上個月縣內廚餘已製成681公噸有機肥，分裝成約3萬5000包，被民眾索取一空，落實零廢的資源循環理想。

丁學忠表示，西屯闢建社區菜園，運用廚餘有機肥種菜，種出的菜無毒甜美且健康，足見廚餘有機肥肥分高，收成後再供長青食堂阿公阿嬤食用，一舉多得。

張嘉郡和爺奶共餐，大讚很好吃，強調廚餘有機肥值得大力推廣，而西屯社區就是模範。

(中時 )