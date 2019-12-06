疑因與女友感情不睦，台中市一名男子竟找人到女友位於太平區的住家外潑漆、砸門，整個過程都被拍下並PO網，誇張的是，畫面中的男子在意圖砸門時，自己卻先腳滑、摔倒，之後匆忙逃跑，有趣的畫面引發網友熱議。

從監視器拍攝的畫面可見到，分別穿著雨衣、藍黑色連帽上衣的男子持著紅色油漆，到太平區德安街的民宅外，拿起手中的紅色油漆就往鐵門上潑，接著又拿起手中的棒球棍，就要狠狠砸鐵門，但雨衣男手才高舉、球棒還沒砸到門，自己卻突然滑倒、摔跌在地上，2人嚇得急忙逃逸，其中一人還將手機丟在原處。

此畫面被PO在臉書《爆料公社》，警方獲報後介入追查，初步確認潑漆、砸門的男子身分並要求他們出面說明。警方調查，被害民宅屋主的女兒疑因與男友發生感情問題，男友不滿，才撂人到女友家潑漆，卻沒想到，女友本人卻根本就不住在這裡。

警方表示，潑漆的2人已涉及毀損，因屋主暫時決定不提告，將要求屋主女兒及2名男子到派出所說明、釐清情況。

(中時 )