南台灣最大寵物展6日在高雄展覽館登場，搶攻5000萬萌商機。（柯宗緯攝）

南台灣最大的展昭寵物展6日在高雄展覽館展出，規模再度升級，召集490個攤位，打造巨型扭蛋網美拍照點，年終回饋折扣殺很大，隨著毛小孩有「高齡化」趨勢，保健食品備受矚目，還有狗界的「哈根達斯」冰淇淋也首度推出，搶攻5000萬元萌商機。

全國寵物食品用品公會監事會召集人姚晤毅指出，台灣寵物商機1年上看350億元，近年狗狗的產值趨緩，反觀貓咪的產值有升高趨勢，貓類產品愈來愈多。特別的是，有今年首度進軍台灣的狗狗食用冰淇淋，讓狗狗大飽口福。

迎接耶誕節到來，大會推出一系列優惠活動，總價值超過50萬元的3000份豪禮，包括近萬元Hello Kitty小速攜寵物推車及寵物包、紐西蘭天然寵糧等，提供民眾抽獎帶回家。

各家業者也祭出超殺優惠搶買氣，像是蟬聯飼主最推薦品牌ROYAL CANIN也首度至高雄參展，特別祭出0元贈送59元保健犬貓溼糧、1折價250元即可購入原價2500元的動物醫院基礎健檢套組等。

寵物也吹網美風，主辦單位規畫1公尺巨型扭蛋，打造成前所未見的寵界星空大道，帶領毛寶貝乘坐巨型星球，飛向浪漫星空宇宙。現場還有鼠兔族必參加的「愛兔區（含鼠類）運動會」、免費健診站等。

(中時 )