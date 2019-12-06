◎查獲市值3億假美鈔 竟能騙過驗鈔機

彰化64歲廖姓男子開設印刷廠20多年，具有印刷製版背景及技術，竟自行印製百元美鈔，以每張350至450園對外販售，刑事局今年3月接獲情資，報請新北地檢署檢察官卓俊吉檢察官指揮偵辦後，將廖嫌等5人拘提到案，查扣史上最多的百元假美鈔共1092萬7800元、假美鈔束帶1批、油墨原料等贓證物。

◎彭政閔發警語 打球絕不碰這玩意

「恰恰」彭政閔今（6）日在NIKE青棒營對年輕球員發出警語，強調球員的眼睛視力很重要，球員一定要保護眼請，才能做好揮棒動作，而且戴眼鏡投球的樣子被電視拍出來也難看。

◎取消打8折！北捷現金回饋年後上路

北捷取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，改推忠誠回饋，搭乘次數越多享越多折扣，北捷公司6日在交通委員預算審議上提出新的票價優惠方案，提供通勤通學族更多折扣，一個月搭30次的通勤常客，可享有20％的現金回饋，若超過51次可以享30％的現金回饋，高達7折的優惠，最快過年後上路。

◎合歡山下午飄細雪 追雪族超興奮

終於下雪了！受到東北季風影響，加上南方雲系帶來水氣，東勢林管處說，合歡山於6日下午3點開始降下雪，讓等待已久的民眾欣喜若狂。

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(中時電子報)