高雄市政府研考會今（6）日舉辦「產業升級．新創扶植」論壇，吸引高雄在地產業、新創及學界代表參與，瞭解市府今年辦理「產業出題‧新創解題‧人才培訓‧創業扶植」AI四部曲成效，以及明年持續擴大辦理的規畫。

高市府副市長葉匡時表示，AI科技對產業升級非常重要，為讓產業體驗AI可以提供那些協助，市府今年辦理「AI四部曲」，並獲良好迴響，然而未來不僅AI科技應用，許多創新科技，包含物聯網、區塊鏈、AIoT、各領域科技等技術，對促進產業升級都是重要契機。

葉匡時表示，市府將繼續辦理「出解題」競賽活動，且擴大應用範圍，網羅全國新創團隊來為高雄企業提供創新科技解決方案，讓高雄產業與新創團隊互相交流，提升彼此競爭力的科技能量。

葉匡時提到，對於表現優異的團隊，高市府也提供充沛資源協助創業發展，吸引更多人才投入，同時透過高雄地域優勢，帶動產業與人才正向循環，朝向國際化發展。

緯謙科技總經理夏志豪表示，透過活動看到傳統產業力求突破的努力，以及新創團隊參與解題的投入，這股熱情讓原有的產業型態及生產方式產生漣漪效應，能夠參與這次活動深感光榮，緯謙科技擁有大數據分析及人工智慧等技術，對於協助產業轉型經驗豐富，未來也會持續協助高雄企業導入科技應用，並且聘用科技人才落腳高雄，與市府一起合作翻轉高雄科技新局勢。

高市府研考會主委李銘義表示，這活動有別於「黑客松」競賽活動結束即畫下句點，「AI四部曲」是條引線，媒合企業找到協助解決問題的團隊，從出題企業滿意度調查中顯示，企業對於新創解題的滿意度高達七成五以上，且多數企業與解題團隊會繼續延續，將效益範圍擴大，這結果讓市府有信心繼續協助高雄企業獲得貼近需求的解決方案，加速產業升級，打造新創落腳優質環境，發展高雄智慧新能量。

此次論壇闡述今年活動成果與明年將擴大應用範圍舉辦的規劃，而市府青年局也對於參與解題競賽表現優異的青年團隊，提出新創扶植計畫，吸引青年人才落地生根。

此外，緯謙科技資深總監陳大愚發表智慧工廠雲端解決方案的經驗，給予產業更多面向的解決構想，整個論壇互動熱絡，與會的產業、新創及學校代表對於未來參與出題解題表達高度意願，一起努力提升高雄科技發展競爭力。

(中時 )