台中建商推動城市之美，將建築美學與文化藝術結合在一起！以「原創美學」打響名號的鉅虹建設，在北屯區松竹路G3捷運站附近打造「鉅虹美學館」，近年來力邀藝術家不定期開展，即日起至2020年1月21日，邀請藝術家黃騰萱舉辦第20回創作個展「光與詩的水岸」，呼應鉅虹建築與環境的理念，讓展覽與空間相得益彰。

鉅虹建設董事長劉品辰熱愛日本建築大師安藤忠雄，對建築有獨到見解。位於單元12的「鉅虹美學館」，運用清水混凝土表現如安藤的建築般靜謐美感，讓到訪者自然而然放鬆、卸下心防，體現了「美學即是生活」的精神；如美術館般素淨優雅氛圍，觀賞者能更專心地感受展覽內容，與藝術家產生共鳴。

在台灣畫壇獲獎無數的創作者-黃騰萱，畢業於國立台中教育大學美術碩士，現於台中僑光科技大學擔任助理教授，為台中市彰化同鄉美術會理事長。黃騰萱擅長以自然山水、文化、花卉為題材，運用油彩、水彩、版畫等各種媒材，以浪漫表現主義與多元技法突顯花卉之美，虛實交融的手筆顛覆了傳統古典表現，並成功賦予油彩更豐富的現代感與視覺性，揉合了東西方美學，開創獨具特色的當代藝術風格。

黃騰萱2018年曾受邀前往法國巴黎，在緊鄰羅浮宮的百年古建築原子藝廊內舉辦個展；2019年受邀至美國華府DC展出。以藝術創作為職志的黃騰萱，在台灣藝術創作環境下，奠立了她在台灣現代藝術領域發展的基礎地位，多次受邀國外藝術交流展，亮眼成績實屬不易。 黃騰萱本次展覽「光與詩的水岸」中所展出的水彩和油畫共46件作品，融合了多元技法，以麻雀、花朵、石頭、台灣風情為主，運用明、清食器形象，裝滿著年代記憶情感的累積，共同找尋土地與城市的斑斕風貌及內涵，以生活回首進行對人們努力過的土地歌頌。

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