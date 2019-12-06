上市營建股日勝生（2547）今（6）日宣布，將加碼循環經濟，決議參與100％持股子公司的日鼎水務公司，現金增資5.8億元，擴大桃園污水下水道BOT的營運規模。

日勝生今（6）召開董事會決議通過，分次參與子公司日鼎水務現金增資計畫，總金額5.8億元，顯示日勝生支持循環經濟的策略決心。 日勝生表示，日鼎水務主要業務在執行桃園地區污水下水道系統建設營運相關BOT計畫，為日勝生100％持股的子公司，107年度資本額30.62億。

日鼎水務的桃園BOT污水下水道專案，涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區，日鼎水務自民國102年依計劃興建管理至今，桃園地區接管戶數已近9萬戶。

營建署六期建設計畫，主軸包括持續污水下水道建設、建構智慧化及韌性系統、推動下水道循環經濟。

日勝生指出，由於污水處理廠二期擴建進度已如期展開，日勝生除已於107年參與日鼎水務現增9.4億元外，並規劃分次再參與日鼎水務現金增資計畫，合計金額5.8億元。

預估二期污水處理廠擴建與管線興建完成後，每日處理水量可達10萬噸；桃園地區接管戶數，預期也將以每年1.5萬戶擴增速度前進。

另外，日勝生向來重視社會回饋，為了支持偏鄉社區永續發展，在得知高雄美濃國中、國小成立青少棒與少棒隊，需要至各地比賽培養實力，但需要耗費大筆人力交通經費，因此延續先前捐贈球隊專車方式，今天董事會通過再挹注 190萬元，委由日勝文教基金會捐贈比賽專車予高雄美濃少棒隊及青少棒球隊，期望藉由企業力量，支持喜愛棒球的偏遠地區學童在國球運動上發亮。

(工商 )