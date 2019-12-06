受惠於業外收益豐碩，今年前3季每股盈餘達18.95元的潤泰全(2915)明年能否高配息得視南山人壽而定！潤泰全財務副總經理李天傑表示，儘管南山人壽今年獲利表現出色，且今年上半年資本適足率已達258%，但因今年尚未結束，南山人壽金融商品評價如何？需不需要提特別盈餘公積還是未定之數，由於保險公司受主管機關重度監管，南山人壽何時能發放現金股息須視主管機關決定，明年能配息多少，得視南山人壽狀況才能決定。

潤泰全今天下午舉行小型法人座談會，潤泰全由紡織起家，1997年因紡織產業成長趨緩，公司開始啟動轉型，除紡織本業外，公司陸續投資高鑫零售、南山人壽、潤泰新(9945)、日友(8341)及中裕(4147)等，逐步轉型為控股公司，目前有紡織貿易事業、零售事業、網銷事業及台灣量販事業，受惠於「瘦身」有成及轉投資金雞母「潤成控股」旗下投資南山人壽業外挹注，潤泰全前3季稅後盈餘為100.88億元，每股盈餘為18.95元。

就潤泰全營收來看，紡織事業約佔營收30.5%，零售事業約佔21%，量販約佔40.3%，投資約佔7.2%，土地租賃相關營建約佔1%。

儘管前3季獲利出色，對於明年能否高配息，潤泰全持謹慎態度，李天傑表示，南山人壽今年以來獲利表現出色，但因今年尚未結束，南山人壽金融商品評價如何，需不需要提特別盈餘公積還是未定之數，雖然今年上半年南山人壽資本適足率已達258%，但為符合IFRS 17，主管機關較為嚴謹，預期南山人壽短期內不會配發現金，由於保險公司受主管機關重度監管，南山人壽何時能發放現金股息須視主管機關決定，明年能配息多少，得視南山人壽狀況才能決定。

在本業部分，李天傑表示，明年紡織業務大約持平，品牌代理零售業務以品牌服飾代理為主，目前代理7個服飾及皮件品牌，去年引進知名之英國百年茶品牌Whittard of Chelsea，並於今年1月開始在三井販售，未來將於百貨公司或購物中心等陸續展店，為零售業務帶來新成長動能，至於營建、量販預期仍可維持水準。

李天傑表示，公司目前在手現金有100多億元，明年集團重點在投資，投資偏向如同過去投資高鑫零售一樣的長期投資，將小雞慢慢養成金雞母，希望為集團提供穩定的獲利。

(時報資訊)