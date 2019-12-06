被動元件廠—國巨(2327)及禾伸堂(3026)公布11月合併營收，其中國巨受惠於市場需求回溫，11月合併營收35.2億元，月增9.2%，禾伸堂因代理非被動元件部分業務下滑，11月合併營收13.69億元，月減2.03%。

由於市場需求回溫，國巨11月合併營收為35.2億元，月增9.2%，較去年同月減少34.5%，累計1到11月合併營收為380.26億元，較去年同期減少47.6%。

國巨表示，目前因生產廠區招工不易，產量還無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減中，儘管美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望持審慎樂觀應對。

儘管被動元件急單增加，禾伸堂因非被動元件部分業務下滑，11月合併營收約13.69億元，月減2.03%，累計1到11月合併營收約135.98億元，較去年同期減少12.2%。

禾伸堂表示，第4季被動元件急單延續拉貨力道，工廠稼動率穩定提升中，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(時報資訊)