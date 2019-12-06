據台北市衛生局統計，近10年來的國人過敏比例更是快速攀升，全台有近三分之一的過敏人口，小兒過敏更是佔全台兒童的50%。過敏除了先天的遺傳體質，飲食、空氣、環境都是非常重要的過敏因子。像是塵蟎、蟑螂、黴菌、家中灰塵、動物皮毛、pm2.5等都是典型的環境過敏原，其中塵蟎幾乎佔90%。台灣冬天非常潮濕，加上季風帶來凍人寒風與污染物，常導致空氣品質惡劣、家中衣物寢具潮濕導致塵蟎、黴菌滋生，連帶影響冬季居家清潔與品質維護也變得較為困難不便，因此冬季家中環境對過敏患者可以說是危機重重。其實冬季居家清潔有技巧，以下三大準則建議讓你不落入越掃越髒的陷阱，在陰冷冬天也能輕鬆維持良好居家環境品質。

準則一、首要杜絕塵蟎、黴菌滋生

常除濕、將濕度控制在相對濕度50%以下，並且每兩週定期用高於55度的熱水清洗寢具、棉毛質料的傢俱或衣服、布偶等等，並在陽光下進行曝曬，才能有效抑制塵蟎。但冬日因與多陽光少，傳統的除塵方法好時常、效果因天氣而定，經常洗滌也容易造成寢具快速磨損。市面上的塵蟎吸塵器或是附有除蟎吸頭的一般吸塵器將會是忙碌現代人的居家整理好選擇，利用科技輕鬆有效除蟎。像有業者就推出具有拍打除瞞效果的吸塵器吸頭，以高速震動科技將塵蟎與髒污拍打出來，並高速吸入集塵袋，快速方便不傷布料。

準則二、天花板才是灰塵最多，卻最常被忽略的地方

天花板易積塵，是落塵的元凶之一，卻因非活動空間或較難打掃而常被忽視。過年時除舊換新，傳統打掃方式，常常需要全副武裝，穿戴浴帽、口罩、甚至雨衣來避免一掃全身都是灰的窘境。打蜘蛛網、燈飾、牆壁死角的灰塵更是每年的體力活。其實清理天花板不需那麼辛苦，如今市面上多樣的無線吸塵器配上伸縮吸頭，強勁吸力加上靈活管身，各個角落都能快速有效清理乾淨。但值得注意的是，所以在挑選吸塵器上，是否輕量省力、符合人體工學設計、便攜操作，都成了需要特別注意選購條件，才不會讓居家清潔變成舉重訓練。

LG A9+ 濕拖無線吸塵器搭配智慧雙旋濕拖吸頭，乾吸、濕拖一次搞定(圖/LG提供)

準則三、全面清理灰塵與污垢，乾掃濕拖要標準

居家地面清潔絕對是最基本也最不容忽視的。掃地與拖地看似簡單但卻暗藏學問，傳統打掃模式往往無法很好控制掃地激起的揚塵與拖地時的水量，也因此有業者特別推出同時可以乾吸濕拖一次搞定的吸塵器與掃地機器人。同時在精準吸地後的高速拖地，達到去污撫塵的真正效用，冬季拖地也不用為碰冷水或換水而苦惱。配有多段智慧供水系統，能精準控水能使室內濕度穩定，使地板更乾，積塵與發霉的機率更小，，就不會有拖過後馬上沾黏鞋子上灰塵與髒污的情況發生，也能避免兒童或長輩滑倒，達成真正的省時省力高效居家清潔。

(中時 )