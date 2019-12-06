先前華府要求南韓每年分擔駐韓美軍美軍費用應大漲至50億美元，為先今9.23億美元的5倍之多，讓南韓民眾大喊「美國是強盜」，而4日最新一輪防衛費談判也未能拉近共識。正值駐軍分攤費用無共識之際，韓國總統統一外交安全事務特別助理文正仁在一場國際會議上提出耐人尋味的問題：「若駐韓美軍在半島未實現無核化的情況下撤走，由大陸來為韓國提供核保護傘如何」，引起關注。

在美方決定大漲駐南韓軍費高達5倍之多後，讓兩國關係產生變數，加上先前韓媒更報導若無法達成協議，傳川普將考慮撤出駐紮在韓國的美軍4000人，雖然此一說遭美方否認，但美方突升軍費讓南韓民眾對美不滿情緒上升。

而據韓媒《朝鮮日報》4日報導，韓國總統文在寅的統一外交安全事務特別助理文正仁在南韓國立外交院外交安保研究所舉辦的一場國際會議中，向大陸代表提問：「若駐韓美軍在朝鮮半島未實現無核化的情況下撤走，大陸會為韓國提供『核保護傘』，（令韓國）在這種狀態下與朝鮮談判嗎？」報導分析指出，文正仁的提議也許是韓國向美國施壓的方法，同時還可以試探大陸。

文正仁一直持地緣政治上的「平衡外交」，認為韓國不應過分仰仗任何一個國家。去年他接受媒體訪問時表示「希望韓美同盟終結」，並認為「同盟」是國際關係中非常不正常的一種狀態，駐韓美軍短期內應留在朝鮮半島，但中長期來說是「不必要的」，一度引發關注。

文正仁是延世大學名譽教授，他於2017年5月被南韓總統文在寅任命為負責統一、外交、安全事務的總統特別助理，是政府外交與安全政策團隊中最具影響力的人物之一。

事實上，在美韓因軍費鬧僵後，南韓似有與大陸在安全合作上走更近的趨勢。南韓國防部長鄭景斗與大陸國防部長魏鳳和11月17日在曼谷的區域安全會議進行場邊會談，雙方同意設置更多軍事熱線，並推動鄭景斗明年訪問大陸，以促進雙邊在國防上的交流與合作。

(中時電子報)