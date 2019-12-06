廟方贈送賴清德和江永昌吉祥物，預祝高票當選。（王揚傑攝）

民進黨副總統參選人賴清德今（6）日下午陪同立委參選人江永昌到新北市中和區廟宇參拜，向中和鄉親爭取支持，賴清德受訪時被問到，如何看韓國瑜稱韓、柯、賴是「被網軍霸凌三兄弟」？賴清德表示，他和韓國瑜市長在對台灣的熱誠及對民主的堅持是截然不同，所以其實是很難跟韓市長稱兄道弟。

媒體追問，韓國瑜提到要蔡英文總統多關心賴清德的心裡狀況，對此賴清德表示，在守護台灣這樣的一個大目標之下，人人有責，因此我願意跟蔡英文總統搭配競選正副總統，我們希望能夠贏得總統跟副總統的大選，守護台灣，我也敬請全國父老、鄉親能夠支持民主進步黨所提名的立法委員候選人，不分區也能夠支持民主進步黨。

國民黨主席吳敦義前天在中常會裁示全黨要全力來追查楊蕙如案，賴清德反擊，吳敦義主席這道命令，正足以顯示出他關心外交官蘇啟誠先生其實是假的，為了選舉才是真的。如果我們大家回想當時的情況的話，不難發現，第一個網路的消息是來自中國，來自台灣境外，特別去提到，中國有派車子去接送台灣的旅客，大阪辦事處並沒有。在這種狀況之下，其實事情會愈來愈清楚，他相信，楊蕙如這事件已經進入司法，待司法釐清之後，整個真相國人應該可以看得更清楚。

(中時 )