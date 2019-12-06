華夏科技大學師生與藝術家一同創作，藉由彩繪美化社區居民與上班族經常通行的步道環境。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學師生與藝術家一同創作，藉由彩繪美化社區居民與上班族經常通行的步道環境。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學師生與藝術家一同創作，藉由彩繪美化社區居民與上班族經常通行的步道環境。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學設計學院藉由青年署計畫，於11月26日至12月6日與杉木SUNWOOD Art ＆ Design合作，壁畫彩繪社區巷弄，師生和藝術家共同創作，以壁畫創作live painting美化居民與上班族經常通行的步道環境，用色彩回饋社區。

華夏科技大學表示，live painting由杉木創辦人張家榕策劃，該校老師謝璨羽指導，師生共同彩繪街道壁面，透過學業與業界合作，共同美化地方。此次創作，先透過工作坊的操作啟發學生創意，再由學生和藝術家共同創作完成，壁畫過程中就吸引許多民眾圍觀。

謝璨羽表示，美化環境是一個生活的基本課題，社區美化可以是壁畫或雕塑，也可以是環境清潔，或是街頭藝文活動，都可以有美化社區的功效，在地化與地方情感一直是地區認同的重要課題。

謝璨羽提到，隨著媒體的快速發展，多數年輕人對自己生活周遭的注意已逐漸被網路世界取代，在這個講求大數據的世界裡，該校希望藉由這樣的課程與產業結合，讓年輕人有機會走進社區，了解自己所居住的環境。

(中時 )