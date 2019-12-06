陳零九參加《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元後人氣暴漲，即將推出最新專輯《過 PASS》，和桌遊卡牌結合打造首創「遊戲專輯」，雙CD收錄共20首歌曲，超強魅力在發片前狂吸7000粉絲搶先買單，估計需費時至少一個禮拜來完成所有專輯簽名。

陳零九簽完1000張專輯，崩潰喊「手快斷了」。（滾石提供）

陳零九為了兌現諾言，日前開直播簽名預購專輯，吸引近3000名粉絲觀看，第一個晚上花費近2小時連續簽1000張，陳零九崩潰直說「手快斷了！」原本還打算「請人代打」幫他簽，後來還是親自上陣表示自己「真心不騙」的誠意，他感謝所有歌迷粉絲熱情支持，隔空和粉絲度過特別夜晚。

陳零九將推出最新專輯《過 PASS》。（滾石提供）

面對網友留言，提出「藏一個特別版簽名」，陳零九隨筆畫了個專屬笑臉版簽名，絕無僅有，萬中選一的機運讓預購的粉絲們直呼「拜託讓我拿到！」粉絲敲碗演唱會消息，陳零九透露明年有機會，相關細節仍在保密規劃中，敬請歌迷期待。數位專輯12月11日上架各大線上平台，精裝實體專輯預計12月中旬陸續出貨。

陳零九因參加《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元，近年人氣高漲。（滾石提供）

(中時 )