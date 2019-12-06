南北口味大不同，連台灣人最愛的火鍋，北部、南部吃法也不一樣。一名從小在恆春長大的網友分享，吃火鍋習慣在沙茶醬裡加入生蛋黃，但搬到台北後，竟被台北人覺得奇怪，讓她好奇難道台北人都沒聽過這種吃法？引起南北網友論戰。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，剛搬到台北時，吃火鍋都會把蛋白淋在肉上，剩下的蛋黃也要整顆丟進沙茶醬裡，這吃法雖然從小吃到大，不過搬來台北後，卻招來異樣眼光，甚至還有人說「這樣很不衛生、很噁心」，讓她納悶「誰跟我一樣？舉手舉手！」

貼文曝光後引起網友熱議，意外釣出許多南部網友發聲「蛋黃＋沙茶=完美」、「愛加生蛋黃+1」、「蛋黃+沙茶，標準南部吃法」、「蛋白沾肉～好嫩好吃啊！」；不過這吃法也讓不少北部網友驚訝，紛紛回應「主要是怕致病菌啦」，「台灣的蛋不是隨便可以生吃的」、「盒裝洗選蛋才能這樣吃，店家整籃的那種千萬別」，有網友好心提醒，吃生蛋一定要確認雞蛋的來源，否則若吃到遭到沙門桿菌汙染的蛋，恐怕會拉肚子。

(中時電子報)