活動希望藉此推廣親子共讀與環保減塑的理念。（埔里鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

結合書與玩具的聖誕樹。（埔里鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

聖誕節將至，埔里鎮立圖書館為營造截然不同的氛圍，與致力回收利用二手愛心玩具的單位共同合作，推動「書與玩具的聖誕樹」獎勵親子閱讀活動，大埔里地區的讀者，只要上傳親子閱讀或推薦好書的影片或照片到活動粉專，認證後即可獲得幸福與愛的二手玩具。

埔里鎮長廖志城說，鎮內圖書館與台灣玩具圖書館協會、迦南康復之家「迦南玩具森林」、暨南大學USR團隊、厚熊笑狗等單位，一起推動「書與玩具的聖誕樹」獎勵親子閱讀活動，希望藉此宣導減塑的環保理念，讓二手愛心玩具找到下一個主人。另外也進一步推動親子幸福閱讀，讓孩子擁有一個愛玩具和愛閱讀的歡樂童年。

館方指出，只要是大埔里地區的親子讀者，上傳溫馨的親子閱讀說故事或親子共同推薦好書等影片、照片到埔里鎮圖的粉絲專頁，確認後即可獲得一份幸福與愛的二手玩具禮物。

台灣玩具圖書館協會志工杜宗達說，他們以二手玩具回收再利用為主要訴求，讓二手玩具發揮更大效用，並為孩子帶來更多歡樂，這次活動的玩具，是由迦南康復之家的精神障礙者與厚熊長照中心的長輩們，協助清潔、維修、組合和重新包裝，作為親子幸福閱讀的溫馨禮物，並希望藉此傳達環保減塑的理念。

(中時 )