2008年金融風暴以來，造就全球寬鬆、低利率環境，讓全球靠著貸款推動經濟快速成長，目前全球2019年上半年總規模達到250.9 兆美元(約7650兆元新台幣)，達到全球總體GDP的3倍，平均全球每個人要負擔100萬美元，但面對如此龐大的債務如何消化，全球的央行卻又吹起降息風潮，打算讓釋出更多的錢到市場。

據國際金融協會（IIF）11月14日公布數據指出，隨著全球經濟成長放緩，各國政府、企業與家庭債務持續增加，在今年上半年達到250.9 兆美元。據外國財經媒體報導，面對高漲的債務問題，各國政府的金融監管機關，甚至是國際貨幣基金組織（IMF），仍持續擴大支出，放寬借貸限制等方式，美國前財政部官員Mark Sobel曾透露，債務占整體GDP的傳統看法可能正在改變，先進國家可以承受的債務負擔可以再提升。

不過，2008年的金融風暴就是由美國次級房貸所引發，如今全球資金氾濫，債務也不斷飆升，負利率債券規模更是上達12兆美元，富達國際（Fidelity International）執行長Anne Richards擔憂，債券市場恐成為下一個泡沫破滅的區塊。

(中時電子報)