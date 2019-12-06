春池玻璃推展出「W春池計畫」，兼顧傳統與創新價值，獲得高度評價。 （張晉銘攝）

木匠兄妹工坊在父親26年工藝技術的根基下，推出一系列產品，並以異業合作和共同行銷等策略打響品牌。（張晉銘攝）

新興糊紙文化祖傳至今已有120年，目前由第四代接手，延伸新興糊紙店的美學脈絡。（張晉銘攝）

《手路x新徑：工藝職人創新之路展》在工藝中心的工藝文化館展出，邀請崑山科技大學黃志偉副教授擔任策展人，以及20組優異的臺灣工藝品牌，展出184組、逾200餘件等工藝類作品，傳達工藝職人如何在當代與傳統之間再現創意。

工藝中心指出，本次展覽分別以「品牌新徑」、「時光迴路」和「時尚之道」等三大路徑介紹工藝職人的環境現況，展出作品超過200件，包含染、木藝、回收玻璃、紙、陶瓷、石藝、漆藝、紙紮、細銀、鑄劍、臺繡、藺草編、交趾陶、金屬工藝和原住民編織等工藝類別的作品。

工藝中心主任許耿修說，這次的展覽延續去年出版書籍《職人魂‧創新路：15個工藝品牌的進化之道》，並透過說故事的手法，述說傳統工藝產業的變遷，以及工藝職人的應對方式和生存之道。像是藉由材料源頭的自主性、工藝技術的再進化、新科技的介入、創新設計的結合、跨領域合作和多元整合行銷策略等方式。

例如「春池玻璃」跨足於工業原料、科技建材、文化藝術與觀光工廠，第二代延續原有的創新力，並結合老師傅的精湛工藝與新銳設計師的創意，推展出「W春池計畫」，兼顧傳統與創新價值，獲得高度評價。

還有「新興糊紙文化」致力保留紙紮文化深度，已有120多年，目前傳承至第四代，是第一個和多次代表台灣受邀至法國展出的團隊，現場展出多個紙紮動物作品，令人讚嘆細緻的紙紮工藝之美。

本展展出至109年04月19日，時間為每日09：00-17：00，周一休館，若遇國定假日則開館。

(中時 )