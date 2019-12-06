HTC（宏達電）今（6）日宣布推出全球首個無線跨平台內容串流模式－VIVEPORT串流Beta版(VIVEPORT Streaming)服務，實現PC端的VR內容無縫串流至六自由度(6DoF)一體機VR虛擬實境裝置。無需複雜的網絡設置或是第三方軟硬體配備的輔助，用戶只需將其所有設備連接至同一Wi-Fi網絡下便可一鍵啟動該功能，現在VIVE Focus Plus或Wave平台設備用戶可在其獨立的VR一體機設備上享受2000多款VIVEPORT精彩大作，其中包括超過300款的VIVE Wave平台內容，以及成千上萬款來自於其他PC VR內平台的優質內容。

此外，目前該功能是免費專屬於訂閱VIVEPORT Infinity的VIVE Focus Plus用戶，未來將陸續開放給搭載VIVE Wave平台的六自由度（6DoF）單機VR設備。用戶只需將其VR一體機與可驅動VR內容的電腦連接至同一Wi-Fi網絡下便可透過一鍵開啟VIVEPORT 串流服務，再透過其一體機內的介面便可獲取已下載的全部PC VR內容。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「這是一個令人興奮的消息，過去總受限於運算能力與內容不足的一體機VR用戶，現在可以透過最新VIVEPORT串流服務(VIVEPORT Streaming)的推出，實現了消費者可輕鬆透過輕便的移動VR虛擬實境裝置即可無線瀏覽豐富又精彩的PC VR內容，並且也代表未來再透過雲端運算即可輕鬆即時串流VR內容至用戶手上設備的時代不遠了。」

全球VR領域首款無限訂閱服務－VIVEPORT Infinity自推出以來即獲得用戶支持，目前加入該服務的用戶還可限時免費暢玩價值數百元的多款內容大作，如《默者VR》、《佛萊迪的五夜驚魂 VR: 求救訊號》、《SuperHot VR》及《亞利桑那陽光（漢化版）》等，享受無與倫比的沉浸體驗。會員每月也僅需支付月租每月419元或是年約每月289元便可暢玩遊戲與應用，VIVE Focus Plus用户可專享透過該會員服務中內置的串流功能跨平台體驗PR VR內容，盡享VIVEPORT平台上PC VR及移動VR內容庫中的豐富內容。另外，用户在其他PC VR内容平台下載的高優質PC VR内容，也可透過VIVEPORT串流功能在一體機上輕鬆體驗。

現在VIVEPORT Infinity無限訂閱會員只需將其PC端的VIVEPORT應用商店及VIVE Focus Plus系统升级到最新版本，便可即刻體驗VIVEPORT串流服務。該功能的推出不僅為可以為一體機VR用户带來體驗更豐富内容及精彩大作的機會，如備受矚目的《蒙娜麗莎：越界视野》及經典作品《theBlu》等，同時也保證了用户享有媲美PC VR低延遲、高解析的流暢體驗，相信此功能在未來亦將為全球市場帶來商機。

(中時電子報)