彰化市直達台中朝馬公車，目前規劃停靠15站，彰化市12站、台中市3站，起迄點分別是彰化火車站、台中市朝富路的朝馬轉運站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市直達台中朝馬站公車要上路了！彰化縣政府爭取這條公車路線倍受期待，歷經一次流標，6日在決標最後一刻，兩家客運業者投入競爭，彰化客運和員林客運採聯合策略，合遞標單，另家是中鹿客運，彰化縣政府工務處訂11日召開市區客運審議委員會進行評選。

彰化市民頻繁往返台中就業、上學，但要乘大眾運輸，最快是搭火車到台中車站，若想逛百貨公司、到公國家歌劇院、搭國道公車到台北國際機場等，就得再轉公車，繞經台灣大道一大圈，彰化縣政府規劃路線，讓彰化市民引頸企盼。

「總算有直接上台74快速道的直達台中的公車了」這條路線節省很多時間，彰化縣政府工務處和台中市政府積極協調，總算把經營路權爭取到手，許多縣民稱許，這是繼直達溪頭後，最受期待的公車路線了。

第一次公告時間是9月18日至10月17日, 結果沒人投標，跌破眾人眼鏡，原因是彰化、員林客運都有意經營，但司機不夠，第二次公告投標，彰化、員林客運不想再錯過了，採取合作，另加競標業者是和欣客運的關係企業中鹿客運。

工務處林漢斌表示，未來台中捷運綠線延伸到彰化，這條公車路線也兼負著培養搭乘公共運輸的運量，徵求廠商經營，縣府不補貼，由廠商自負營虧，未來爭取公路總局購買新車補助。

工務處交通運輸科長許僅宜表示，目前規劃停靠15站，彰化市12站、台中市3站，起迄點分別是彰化火車站、台中市朝富路的朝馬轉運站，班次將區分平日及假日，預計每日至少5班，來回10班。

(中時 )