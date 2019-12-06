台中市第四選區民進黨立委張廖萬堅反擊，改善空汙要多管齊下，不要將責任往政治對手推，狂噴政治選舉口水，只會使選風更惡質！（盧金足攝）

因為中火造成空汙議題，點燃立委選舉戰火。（盧金足攝）

台中市第四選區國民黨立委參選人黃馨慧在臉書PO出一支「誰出賣你我的健康！」影片，點名民進黨立委張廖萬堅，為何在《空汙法》修法時不對中火把關，讓孩子遭受空汙危害，張廖萬堅反擊，改善空汙要多管齊下，不要因為市民指責「市長換人空氣沒有換新」，就將責任往中火、往政治對手推，狂噴政治選舉口水，這樣只會使選風更惡質！

黃馨慧在臉書還加註「收錢的網軍你在那裡還不來」，憑什麼全台民眾要狂吸pm2.5，指出12月3日包括台中市長盧秀燕等中部7縣市首長共同宣示對中火強硬立場，也重罰中火，她也對有市民問，為何換了市長，中火還無法管，直言是中火出賣台中人健康。

黃馨慧分析原因是，中火為中央政府直接管理，台中市府不能決定誰是廠長，也沒有營運權，台中只能透過「執照」的核發作為防線，就像發了駕照，無法阻止盯他遵守交通規則，只能抓到違規時吊銷執照。

她也抨擊中央在去年8月1日《空汙法》修法後，不但沒有反空汙，反而讓台中核發執照的防線快要失守，最大漏洞就是14條、24條及30條法令，這三條法令讓中央架空台中，其中，第14條法令修改後的內容，取消《電業法》空汙排放上限，若中央以緊急發電為藉口，中火就能火力全開，不受燃煤限制。

此外，第24條一修改後，中央想怎麼審就怎麼審，只要中央缺電，台中人就繼續用肺發電，第30條修改後內容，直接卡死地方市府，不得變更原許可證內容，不給台中市實質權限去管理中火減煤防治空汙。

「這麼離譜的條文是誰讓他通過！」黃馨慧說，立法院會議紀錄全是民進黨立委，背離鄉親期待，投下贊成票，國民黨立委提出13個附加決議全部封殺。

黃馨慧批評，附加決議中連要求「作防空汙措施保護孩子」都被否決，為配合中央糟糕能源政策，吸入更多pm2.5，出賣台中人健康，請選民支持她進入立法院修正空汙惡法，捍衛大家的健康。

對黃馨慧公開叫陣，張廖萬堅強力反擊，表示事實是國民黨執政最後一年2015年，中火一年燒生煤1795萬噸，蔡英文總統執政後，2018年減為1597萬噸，今年2019年預計減到1300萬噸內，4年減超過500萬噸。

張廖萬堅表示，在政府督促下，台電4年來亦投資數百億用來改善老舊機組的排汙量，中火減煤減汙是台中的社會民意主流，民進黨中央與地方，不論是政策與方法均朝此規畫，減煤減汙都呈現具體數據，且繼續努力中。

張廖萬堅強調，改善空汙要多管齊下，不要因為市民指責「市長換人空氣沒有換新」，就一直把責任往中火、往政治對手推，狂噴政治選舉口水，這樣只會使選風更惡質，是國民黨執政時未積極改善，淪為在野黨後，卻刻操作中火議題，用片面資訊唬弄民眾，這樣根本無益於空汙改善。

＃2020大選 ＃立委 ＃張廖萬堅 ＃黃馨慧

(中時 )