無黨籍立委參選人張怡直搗屏東縣議會，為屏南立委選戰更添話題。（林和生攝）

屏東立委第二選區無黨籍參選人張怡，6日下午於屏東縣議會前出示多張公文，直指屏東縣議長周典論護航縣議員周碧雲的樂樂養雞場，更嗆聲周氏家族就像屏東的癌細胞，為了屏東人健康應該要盡速移除，大動作在議會前陳述意見，讓選戰更添話題。

張怡挑明為樂樂養雞場而來，將目標瞄準周家，張直言，周典論為這次選舉切割周碧雲，指稱2人是十等親外，但她質疑，連遠親都護航成這樣，以此次周碧雲在議會質詢的影片為例，議會刪除在youtube上的影片，因為它的流量大，官方不想讓大家知道發生什麼事，才會將它從曝光度高的地方移除。

對此屏東縣議會發出聲明強調，不論是議事日程、議員質詢實況轉播，或是隨選視訊查詢，搜尋路徑一直都順利無礙，且開會全程錄影影片都在質詢結束後上傳至屏東縣議會官網，供民眾隨時點閱。有關周碧雲縣政總質詢的影片，未有刪除影片一事，整起事件已向警方提起加重誹謗告訴。

(中時 )