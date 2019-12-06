國巨11月營收 創今年新高峰 18:052019/12/06 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件大廠國巨（2327）公布11月營收，以35.2億元寫下今年1月以來新高紀錄，月增9.2％，年減34.5％，累計今年前11月營收達380.26億元，年減47.6％。 國巨表示，11月營收增加，主要是因市場需求回溫所致。但目前因生產廠區招工不易，產量還無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減中，惟因美中貿易爭端的不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。 (工商 ) #11 #今年 #國巨 #公司 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 本周指數區間 群益證券看11,400～11,700點 08:402019/12/02 財經 不畏美股下跌 台股反彈站回11500點關卡 09:212019/12/02 財經 財長：11月出口仍在統計 09:512019/12/02 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金漲逾1.3％ 10:002019/12/02 財經 人民幣中間價上調36點 10:322019/12/02 財經 財新11月中國製造業PMI升至近3年高 11:032019/12/02 財經 多空對決 台股力爭攻回11,500點 12:052019/12/02 財經 《產業》11月車市續旺，和泰車最猛 13:072019/12/02 財經 台灣之星吹響年終優惠號角 iPhone 11套裝價降4千 13:352019/12/02 財經 電動機車夯 Gogoro 11月躍居國內機車市場二哥 13:342019/12/02 財經 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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