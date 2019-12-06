被動元件大廠國巨（2327）公布11月營收，以35.2億元寫下今年1月以來新高紀錄，月增9.2％，年減34.5％，累計今年前11月營收達380.26億元，年減47.6％。

國巨表示，11月營收增加，主要是因市場需求回溫所致。但目前因生產廠區招工不易，產量還無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減中，惟因美中貿易爭端的不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。

(工商 )