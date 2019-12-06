達能（3686）公布11月營收為925萬元，受台幣匯率升值影響而較前月營收略微下滑1.04％、年減69.43％，累計1月到11月營收約1.36億元，年減73.02％。達能表示，11月份是太陽能產業傳統淡季的開端，整體供應鏈拉貨力道偏弱，再加上單晶產品市占率持續壓迫，多晶產品價格於11月份持續下滑，其中尤以多晶電池價格下跌最為明顯。

由於第四季景氣看法轉趨保守看待，加上部分主流產品處於轉換期，所以供應鏈端積極出清可能變成非主流產品的庫存。其中尤以多晶產品衝擊較大，多晶製造廠商被迫以更低的價格來因應並出清庫存，主要多晶製造業者為因應疲軟需求及價格持續滑落，紛紛調低產能利用率來因應。

達能表示，雖然研調機構預估今年全球太陽能系統裝機量仍有約二成的成長，而且國際能源署（IEA）也預估未來五年的平均太陽能系統裝機量可以維持在一定的水準。然而在產業整體供過於求的情況下，供應鏈各環節的廠家仍然必須在技術上不斷創新，以追求使用者更高的成本效益為前提，謀求產業持續生存與發展的契機。

達能已經於11月份完成減資後新股上市的相關程序，目前持續進行閒置廠房建築物處理，除本業虧損已大幅降低，公司之股本及負債亦屬產業內負擔最輕之業者。除目前整體太陽能產業趨勢的變化仍須謹慎因應，公司仍必須以力守現金原則，維持穩健之本業營運狀況，並積極投入轉型新事業之選擇，期使公司能早日加入新的營運動能，以達到轉虧為盈之新局。

(工商 )