證交所今（6）日公布與富時國際合編之台灣指數系列成分股，以及台灣高股息指數定期審核結果，其中，最受關注的台灣高股息指數，成分股新納入華新科（2492）、華新（1605）、亞泥（1102）、漢唐（2404）等四檔。

富時羅素公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自12月20日（周五）交易結束後生效（亦即自2019年12月23日周一起生效）。指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

證交所指出，台灣高股息指數的定期審核結果在連續3個交易日（意即指數定期審核過渡期）分段實施，其生效日依次為12月23日、24日和25日，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重。

富時羅素依據11月25日資料審核結果如下：

一、台灣50指數，無成分股納入也無成分股刪除。候補名單有聯詠（3034）、臻鼎-KY（4958）、瑞昱（2379）、儒鴻（1476）、緯穎（6669）等。

二、台灣中型100指數：成分股新納入晶電（2448）、台表科（6278）、南電（8046）、嘉澤（3533）、漢唐等五檔個股。成分股則刪除超豐（2441）、永大（1507）、長虹（5534）、美食-KY（2723）、中華（2204）等。

至於候補名單則有致伸（4915）、喬山（1736）、義隆（2458）、華固（2548）、南茂（8150）、超豐、永大、貿聯KY（3665）、藍天（2362）、群電（6412）等。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入晶電，成分股刪除超豐。

四、台灣發達指數：成分股納入台表科、南電、嘉澤、漢唐。成分股刪除永大、美食-KY、中華等。

五、台灣高股息指數：成分股納入：華新科、華新、亞泥、漢唐。成分股刪除力成（6239）、潤泰新（9945）、佳世達（2352）、興富發（2542）。

六、公眾流通量調整：無。

(工商 )