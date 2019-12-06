警方在車上查獲樹瘤及背架。（南投林區管理處提供／張晉銘南投傳真）

日前林務局南投林區管理處人員在處理山林火警的任務時，在奧萬大聯外道路意外發現2輛可疑汽車，加上森林志工通報相關訊息，於是在5日晚間，會同警方查獲5名越籍人士的車上有木頭與背架，現已交由保七總隊第六大隊循線擴大偵辦中。

南投林區管理處指出，埔里工作站巡山員在上個月底時，協助前往撲滅山林火警的途中，在奧萬大聯外道路7.1K處，發現2輛汽車相當可疑，後來又接獲新竹林區管理處志工通報，在該山區巧遇5名越籍人士，形跡可疑，於是立即通報保七總隊第六大隊及南投縣警局仁愛分局，並請協助追查。

南投林區管理處表示，警方經過數夜埋伏和佈線，於5日晚間在奧萬大聯外道路攔獲1輛汽車，車上載有5名越南籍嫌犯，他們身上和背包都有沾到木屑，另一輛汽車往尖台林道逃竄，隨後追查車主已棄車逃逸，且車牌經過變造，初步查看車上有樹瘤8塊及背架，警方後續將委請鎖匠進一步蒐證。

處長李政賢說，森林是屬於公共財，若擅自破壞森林資源和盜伐林木，根據森林法最高可判處10年半有期徒刑、 併科贓額10-20倍罰金，若民眾提出檢舉，因而破和且提起公訴者，最高可獲300萬獎金。

(中時 )