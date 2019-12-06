毛毛（右）罹癌後，反而更樂觀迎向未來。（柯宗緯攝）

年僅39歲的毛賢婷是抗癌鬥士，出身食品科系的她，平常重視養生，未料8年前確診為直腸腺癌，但她不放棄希望，接受腸造口（人工肛門）手術，反而開創「斜槓人生」，揮別過去一成不變的工作狂生活，反而勇闖世界，走遍20多個國家，也四處分享抗癌心路歷程，未來更想站上TED舞台演講。

暱稱「毛毛」的毛賢婷原本在大學育成中心工作，自嘲是個不折不扣的工作狂，原本以為腸胃不適是工作壓力太大引起的腸躁症，但一次上廁所意外發現一滴不明的橘紅色血液，她簡直嚇壞了，一連跑了6家醫院求診，才接受罹癌事實。

她坦言，起初要做腸造口手術，內心相當複雜，而男友也反對，擔心影響生活。後來坦然面對，歷經前後10多次大小手術，與「造口」共生，但曾有一晚滲漏7次經驗，讓她大嘆「比女性的生理期側漏還讓人困擾」，如今更換新一代造口用品，已大幅提升生活品質。

毛毛現在是個自由工作者，開了臉書粉專「當玫瑰綻放（毛毛的抗癌故事）」，生了一場大病後，她更加懂的享受人生，不僅環遊世界趴趴走，也用自身故事鼓舞更多造口病友勇敢往前行，目前也參加空中大學研修社工師課程，不斷練習、精進英文能力，2021年將受邀赴日，前往亞太區腸造口會議演說15分鐘，未來目標是參加TED演講。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告指出，民國95年起大腸直腸癌超越肝癌，成為年發生率第1名的癌症，此後已連續 11 年佔據發生人數第1位。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長王照元指出，大腸直腸癌主要分為四期，第一期大腸、直腸癌經手術切除後，五年存活率可達百分九十以上，而二、三期手術後輔以藥物治療五年存活率也超過六成。」

王照元進一步說明，腸癌患者手術三成有設置腸造口需求，其中僅有13％的人是永久性，剩餘的 87％都是暫時性的。除了腸癌本身切除後可能需要造口，其他如腹部沾黏、腸癌導致的腸道堵塞、腸道外傷，甚至是會陰部嚴重受創為了避免糞便接觸傷口等，也有可能會設置腸造口。

除了滲漏,造口袋的鼓脹、造口袋的顏色、底座與造口袋的密合也是患者常常擔心的問題。「造口治療師」李凱莉造口治療師表示，患者也會因為造口袋的顏色過於明顯,在穿衣上受限制而不敢與人接觸。

不過，她指出，目前造口袋顏色經改良後可保有隱密性且已較難從衣著外觀上顯透出來，患者其實不用太在意。造口袋的鼓脹部分,新式的造口袋會透過改良後的環狀過濾器有效排出氣體，並以活性碳除臭,達到有效消除氣體累積的鼓脹和臭味。

針對底座和造口袋密合的問題，她建議選用以安全扣環與高負重的造口產品。總體來說，現代的造口用品針對各種不適的問題做出許多改良，病友可以拋棄過去使用傳統造口用品會繁瑣、不安全、不舒服的想法，多積極嘗試與諮詢專業造口治療師就能找到最適合自己且舒適的造口用品。

(中時 )