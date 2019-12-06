台灣人懂玩！而且台灣人越來越在意怎麼玩！旅行體驗預訂平台KLOOK公布「最受台灣旅客歡迎的國外一日遊及熱門體驗」以及「台灣人最愛的國內行程」榜單；當中發現除了經典路線與熱門景點外，越來越多台灣旅客對在地深度體驗躍躍欲試，持續在熱門目的地中挖掘獨特的小眾玩法；此外沈浸式旅遊體驗愈發受到台灣人歡迎，旅客從「必去」的景點遊覽逐漸轉向「必做」的旅遊行程安排，像是到韓國首爾體驗汗蒸幕，去泰國曼谷學做泰式料理，在沖繩潛水探訪藍洞等。

台灣旅客勇於探索，獨特「小眾」路線持續上榜，「must-do」必做體驗正夯

KLOOK根據2019年1月到11月的預訂數，統計今年「最受台灣旅客歡迎的國外一日遊Top 10」，其中泰國曼谷水上市場、韓國首爾南怡島及日本東京富士山與河口湖等經典路線依舊佔據榜單前三名；泰國曼谷郊區大城府一日遊、探訪暹羅王朝國都古蹟遺址以及著名的樹中佛，或是香港大嶼山深度文化探索、乘坐觀光小艇，參觀大澳漁村特色棚屋等行程，同樣也受到許多台灣旅客喜愛，顯示台灣旅客正持續探索更多獨特、深度且極具文化代表性的「小眾」體驗路線，即使是在極度熱門或曾重複造訪多次的目的地中，也期待能享受更多元豐富的行程安排，感受不同的城市樣貌。

隨著旅行逐漸成為台灣人日常休閒之一，體驗行程的預訂數也在今年大幅增加，從「最受台灣旅客歡迎的國外體驗行程Top 10」可觀察到，強調親身感受的沈浸式旅遊體驗廣受台灣旅客歡迎，像是在新加坡乘坐高速滑車或是空中吊椅，到沖繩藍洞潛水，或嘗試汗蒸幕、親手烹煮泰式料理等，都是旅客到目的地「must-do」必做的熱門體驗行程，比起在熱門景點走馬看花，台灣旅客正積極走出旅行的獨特與多樣，用自己的感受來創造專屬的旅遊體驗和回憶。

2019年最受台灣旅客歡迎的國外一日遊Top 10。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

2019年最受台灣旅客歡迎的國外體驗行程Top 10。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

台灣在地玩法多元豐富，深入自然與離島輕旅行最熱門

不止國外旅遊熱門，國內旅遊也同樣受歡迎，平均每人每年在台旅遊次數高達8次 ，KLOOK統計2019年「最受台灣旅客歡迎的國內行程Top 10」，顯示能夠親近大自然、體驗台灣自然美景的行程受到最多台灣人喜愛，包括龜山島登島賞鯨、東澳划獨木舟、秀姑巒溪泛舟等；此外離島旅行在今年也更加熱門，不管是在南方四島探訪藍洞、或是出海釣小管，同樣廣受台灣在地旅客歡迎。

2019年最受台灣旅客歡迎的國內行程Top 10。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示：「台灣用戶的預訂數在今年飛速成長，光是今年1月到10月的總預訂數就將近200萬，是去年預訂數的2倍以上，我們也從台灣人熱愛的旅遊體驗榜單中看到，台灣人也越來越懂玩，懂得自組行程打造個人化的旅遊體驗！KLOOK提供超過全球350個目的地、逾10萬個當地行程與旅遊服務，除了大眾熱門景點或是經典路線外，旅客也能在KLOOK上找到許多獨特深度的體驗或玩法，滿足想要探索不同旅行面貌的旅客需求！」

(中時電子報)