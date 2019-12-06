兩人為戲宣傳。麗象影業提供

戀愛中的歐陽妮妮，春風滿面。麗象影業提供

兩人對戲。麗象影業提供

畫面唯美。麗象影業提供

歐陽妮妮造型自比神力女超人。麗象影業提供

張書豪化身電玩人物。麗象影業提供

張書豪、歐陽妮妮因合拍電視劇《腦波小姐》傳戀情，至今約半年，張書豪10月左右在臉書公開認愛，2人昨天受邀出席新加坡電視節宣傳，小倆口認愛後難得同框，頻冒粉紅泡泡，戀愛中的歐陽妮妮，看起來也特別有女人味。

2人對新加坡的期待大不同，張書豪想去無邊際泳池體驗，歐陽妮妮想大啖新加坡美食，除了已經品嚐的海南雞飯，特別想嚐鮮新加坡道地辣螃蟹料理。

現場《腦波小姐》首度釋出17分鐘精彩片段，2人在片段中以電玩造型現身，張書豪一身帥氣軍裝登場，歐陽妮妮則以量身打造的電玩戰服亮相，她笑稱非常滿意這個造型，彷彿有「神力女超人」的感覺。

在新加坡電視節上第一次看到完成影片，心情既興奮又感動之餘，張書豪印象最深刻是在拍攝時充滿各種辛苦以及趕時間，「因為同一場戲要演2次、背2份台詞，然後中間還要大家等我去梳化」，劇中有許多動畫特效畫面得在綠色背板前拍攝，張書豪表示：「拿著武器在現場打打殺殺、飛來飛去，身旁工作人員應該會覺得我很像智障吧！」

首次挑大樑演出的歐陽妮妮，在拍完特效畫面後，更加熟悉特效所需拍攝的角度和畫面，可以說是拍到得心應手，她也笑稱自己是「綠key小達人」，往後也想繼續挑戰特效動畫片。

女主角歐陽妮妮在劇中飾演天生擁有超強腦波感應能力的遊戲公司新進人員，卻因看得見「渣渣（坊間俗稱阿飄）」深受其擾，工作經常遭遇挫折，她坦言拍攝期間承受巨大壓力和緊張感，每天吃不下飯，因此體重在一個月內下降5公斤，全心投入在拍攝當下，只為了呈現最好的表現。

劇中歐陽妮妮更有不少次的落水戲，因為拍攝時在冬天，而且是在室外無調節水溫的游泳池拍攝，讓她一度冷到完全無法思考，嘴唇發紫、手腳冷到無知覺，「真的是第一次嚐到末梢神經失去知覺」，她強調拍攝當時真的很痛苦，現在回想起來卻是人生中非常有趣的體驗。

《腦波小姐》由麗象影業與華納媒體（WarnerMedia Entertainment Networks）共同合作打造的原創奇幻愛情喜劇《腦波小姐》，由張書豪、歐陽妮妮、蔡黃汝（豆花妹）、張捷、黃仲崑、陳孝萱、夏靖庭、狄志杰、劉修甫等人演出。

本劇劇本曾榮獲2011年「文化部劇本獎」第一名殊榮，是一部結合心理奇幻、電玩打鬥的高規格旗艦戲劇，並以民間習俗及超心理學多角度，解釋東方靈學文化，劇中運用大量動畫穿梭現實、虛擬之間，是一部幽默逗趣、勵志向上的奇幻愛情喜劇。《腦波小姐》預計2020年上映。

(中時 )