登山有一定的風險，民眾要衡量自身體能狀況，以確保安全。（廖志晃攝）

登山有一定的風險，民眾要衡量自身體能狀況，並且掌握山區資訊。（廖志晃攝）

玉山國家公園區內，從今年初到11月底，發生40件山域事件，其中以墜崖最多！隨著山林開放，《國家賠償法》條文修正，國家減免或不負賠償責任，人民對國家並本享有「登山零風險」的請求權，登山要建立風險自主管理的觀念，才能確保自身安全。

玉山國家公園管理處長鍾銘山表示，配合行政院山林開放元年及《國家賠償法》修正救難賠償相關條文，玉管處除優化登山服務、簡化申請流程，也開放玉山3D圖台，導入虛擬境功能，讓山友了解登山路線及地質地貌，一般民眾也能在線上遨遊玉山，欣賞園區17處遊憩據點環景影像。

鍾銘山指出，山林開放對登山界是一大喜訊，但過去管制未開放的路線多為難度較大、危險性較高的區段，因此，山友在選擇路線時，應以安全為首要考量，充分評估本身體能、健康及相關登山技能，準備充分完善的登山裝備，並充分了解各路線的資訊。

立法院於12月3日三讀通過《國家賠償法》部分條文修正案，在開放的山域、水域等自然公物或其設施，經為適當的警告或標示，國家不負或減免損害賠償責任。

另外，雪季期間，玉管處兼顧登山安全與生態保護的立場，以服務取代管制，排雲山莊積雪達5公分以上，或是雪線降至白木林時，都將實施「雪季服務加強措施」，山友必須上傳雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表及聲明書備查，如果經驗與裝備不足，建議避免雪攀。

(中時 )