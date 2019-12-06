川普經常性的胡亂發言，已讓世人習以為常，所以他被人稱之為「狂人川普」，但最近一周以來他的反覆無言的發言，卻被美股分析師發現，似乎在有意無意之間影響美股的走勢，這些發言是否是一場精心的謀劃，正引發關注。

美股分析師NIGAM ARORA剖析，12月2日，川普表示美中第一階段的貿易協議，將等到明年11月美國總統大選後才會與大陸達成貿易協議，引發市場憂慮。

第二天3日，開盤後不到半小時，道瓊指數就急挫401.72點，標準普爾500指數下跌38.68點。

4日那天，有消息人士傳出，儘管香港和新疆局勢引發貿易緊張，美中兩國對於第一階段貿易協議的關稅金額，漸趨達成共識，且消息人士稱，美方貿易談判官員預計，雙方將於12月15日新一輪關稅加徵前簽署協議。而川普稍早也表示，與大陸國的貿易談判進行「非常順利」，態度表現與前一天(3日)的發言，大相逕庭。而當天道瓊早盤上漲逾200點。

NIGAM ARORA對此的評論，這個股票市場是由散戶群眾所控制。顯然，川普了解散戶是善變的，可以根據股市的動向朝任一方向移動。這就是特朗普能夠操縱散戶像小狗一樣表現的原因。

(中時電子報)