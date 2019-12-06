正修科技大學幼兒保育系畢業公演「時光飛行的夢想家」溫馨登場！校長龔瑞璋表示，正修幼兒保育系畢業公演，每年都座無虛席，頗受高雄地區與學校產學合作的幼兒園歡迎，畢業班同學呈現四年所學，展現在戲劇演出，令現場幼兒園小朋友笑開懷。

「時光飛行的夢想家」畢業公演故事在描述時代的變遷，有許多的人事物漸漸消失在我們生活中，以前事物對現代人相當陌生，只能藉由口耳相傳、故事的流傳及文化保存，才得以從中了解過去。

戲劇跳脫以往童話故事的劇情，主要是以「人」為演出重點，以懷舊和鄉土情懷的故事帶領幼兒進入人情味濃厚的50年代，透過劇情認識古早童玩，可以看見當時人們如何勇敢追夢，只要不放棄，夢想就會成真。

故事描述主角睿奇的爸爸經常不在身旁，很羨慕別人有爸爸陪伴，因奶奶生病而回到爸爸的故鄉，進了雜貨店覺得新奇，卻也意外回到50年代奶奶家，旅程遇見一位懷抱機師夢的小男孩，帶著主角睿奇展開一場奇妙旅程。

幼保系主任辛宜津表示，畢業公演是幼保系年度盛事，一年比一年精彩，今年畢業生走復古路線，跳脫以往魔法童話的故事走向，帶領觀眾回到50年代一探究竟。

(中時 )