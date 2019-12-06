楊蕙如不但叫潘恒旭師父，更表示自己大三就認識「小潘哥」，如今已過20年 (圖／翻攝自潘恒旭臉書)

潘恒旭晚間承認確有此事，他也的確是楊蕙如前來接觸時，韓國瑜方的窗口，不少網友揶揄：「名師出高徒」、「原來是師徒」、「你的眼光有待加強」。(圖／翻攝自潘恒旭臉書)

「卡神」楊蕙如網軍案燒遍民進黨上下，國民黨也針對此事窮追猛打，高雄市觀光局前局長潘恒旭也撿到槍跟著打，卻鬧出烏龍爆料，慘遭打臉，如今又被網友挖出他與楊蕙如的出遊照，楊蕙如還稱潘「師父」，表示兩人已經認識20多年，讓網友傻眼，對此潘恒旭今(6日)晚間也證實確有此事。

潘恒旭昨(5日)指控楊蕙如是陳其邁網軍，並拿出林佳龍、陳其邁與鄭文燦的照片影射攝影師就是楊蕙如，卻遭攝影師本人高偉勝親自打臉。隨後就有網友搜出潘恒旭2017年7月與楊蕙如出遊吃飯的照片，潘恒旭不僅相當愉快，楊蕙如也比YA拍照，不亦樂乎，楊還在照片底下留言「和師父吃飯94開心」，更稱自己大三就認識「小潘哥」，到現在已經20年。

網友看到也傻眼，紛紛表示：「挖靠，卡神真的藍綠通吃啊」、「藍綠一家親」、「難怪，從沒看過卡神罵潘恒旭」、「名師出高徒啊」、「原來是師父，失敬失敬」、「」、「難怪卡神會跑去找韓要500萬」。

對此潘恒旭傍晚回應，他與楊蕙如的確認識20年，表示當初楊去馬英九的新台灣人基金會座談是他所安排，而楊來跟丁辦、韓辦提案時，他也的確是窗口，事實就是事實，不需要切割，裝不認識。

(中時電子報)