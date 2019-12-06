民進黨副總統參選人賴清德今（6日）下午4時許陪同立委江永昌前往新北市中和區廣濟宮、福德宮參拜。（葉書宏攝）

民進黨副總統參選人賴清德今（6日）下午4時許陪同立委江永昌前往新北市中和區廣濟宮、福德宮參拜，賴清德、江永昌除了祈求順利當選外，也希望民進黨可以國會過半、政黨票投民進黨。賴清德強調，立法院一定要過半，不然恐影響未來政策推行。

賴清德致詞時提到，雖然是江永昌的學長，但是「他的功夫在我之上，不在我之下！」江除了是自己建中、台大學弟外，還特別去就讀台大、師範大學、台科大、台北大學研究所，立法院應該無人可以跟江比較，非常的認真學習、進修，沒有讓中和人漏氣。

賴清德提到，長照要持續推廣下去，剛接院長時長照預算一年不到100億元，如今已成長至400億元，未來蔡英文總統連任，要繼續推動居家式長照，預計要用600億元照顧長者。

另外，生育率越來越低，不能讓年輕夫婦因為經濟壓力而不敢生育，這是政府的責任。賴清德參拜後與江永昌前往蕭家臭豆腐直播，大啖中和道地美食。

(中時 )