民進黨副總統參選人賴清德今（6日）下午4時許陪同立委江永昌前往新北市中和區廣濟宮、福德宮參拜，賴清德、江永昌除了祈求順利當選外，也希望民進黨可以國會過半、政黨票投民進黨。賴清德強調，立法院一定要過半，不然恐影響未來政策推行。
賴清德致詞時提到，雖然是江永昌的學長，但是「他的功夫在我之上，不在我之下！」江除了是自己建中、台大學弟外，還特別去就讀台大、師範大學、台科大、台北大學研究所，立法院應該無人可以跟江比較，非常的認真學習、進修，沒有讓中和人漏氣。
賴清德提到，長照要持續推廣下去，剛接院長時長照預算一年不到100億元，如今已成長至400億元，未來蔡英文總統連任，要繼續推動居家式長照，預計要用600億元照顧長者。
另外，生育率越來越低，不能讓年輕夫婦因為經濟壓力而不敢生育，這是政府的責任。賴清德參拜後與江永昌前往蕭家臭豆腐直播，大啖中和道地美食。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。