東莞台商發展歷史展，6日起在桃園市土地公文化館展出。(蔡依珍攝)

東莞台商發展歷史展，6日起在桃園市土地公文化館展出。(蔡依珍攝)

東莞台商發展歷史展，6日起在桃園市土地公文化館展出。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝眼尖發現其中一場盛會他也有參加。(蔡依珍攝)

全國台企聯常務副會長葉春榮熱情介紹。(蔡依珍攝)

東莞市台胞台屬聯誼會長謝煒強。(蔡依珍攝)

東莞市台商企業投資協會長吳勝豐。(蔡依珍攝)

全國台企聯常務副會長葉春榮。(蔡依珍攝)

「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，6日起在桃園市土地公文化館展出，150張珍貴歷史照片，紀錄東莞台商創業的篳路藍縷，台商們憶起30年前剛到貧脊的東莞發展，連買鮮乳都是奢求，艱辛的奮鬥史讓桃園市長鄭文燦和議長邱奕勝都感動，更肯定他們的努力，值得桃園學習借鏡。

由東莞市台商企業投資協會、東莞市臺胞臺屬聯誼會、東莞市莞台經濟文化交流中心聯合舉辦的「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，以150張珍貴歷史照片分為七大部分，從不同角度生動呈現台商與東莞風雨同行的的點點滴滴，以及東莞為「世界工廠」的城市魅力。

有「天下第一台協」之稱的東莞市台商企業投資協會長吳勝豐，看到照片回憶頓時湧上心頭，分享1992年剛到東莞時，都要把生活期望降到最低，就連買鮮奶讓兒子喝、路口買水餃和切盤水果，在台灣稀鬆平常的事情，都讓他名列東莞生活3大驚奇，但沒有大陸東莞的沃土，他們這些台商小種子也不可能成為大樹。

「到大陸不是喝花酒，不努力工作躺著幹，不到3年就會被打敗！」吳勝豐以自己為例，幾乎每天挑燈夜戰，30年來天天6點起床運動、8點上工到晚上21點，真正存活的台商都是回歸平常心、勤做基本功，感嘆負面報導讓台商名譽蒙灰，希望透過照片展，讓土生土長鄉親知道台商在東莞篳路藍縷的過程。

吳勝豐也笑著分享東莞是全國製造名城，若大塞車，歐美的傢俱、汽機車零配件組裝等都要停擺，而過去被大陸海關、稅局欺侮時，互通有無、相濡以沫的情感，也讓他們成為台協中最團結的台商，希望透過照片讓更多台灣鄉親看到，促進更有意義的交流。

「苗栗之光」全國台企聯常務副會長葉春榮鼓勵讓桃園的家眷一起欣賞，他也肯定桃園對新移民的照顧政策全台最好，「議長大方、市長肯給」，話鋒一轉他談到自己1989年去大陸，也感觸良多，坦言台商到別人家土地創業非常艱難，向在場的鄭文燦喊話，直言民進黨推動《中共人代理法》與《反滲透法》是過時的，「當初民進黨反對警總，自己竟也走這條路，對台商不公平」，呼籲鄭文燦替台商講公道話、爭取福利，讓兩岸和平發展、台商安心創業，以台商投資7000億為例，「賺錢還是會回來！」

鄭文燦對此未正面回應，僅說東莞約有6萬名台商、3700家企業，總投資超過2000億元美金，奮鬥過程有辛酸、也有喜悅，第一代和第二代台商感觸最多，篳路藍縷、從無到有，展覽可以看出台商以台灣為後盾、在外努力打拼的一面，邀請大家一同欣賞。

幫忙籌辦張羅場地、出力甚深的議長邱奕勝，笑言自己是「東莞的老朋友」，常帶領地方議員、工商界好友和義消、里長等到東莞交流，他肯定老照片紀錄東莞發展從無到有的過程，也認為東莞從貧瘠小漁村變身成世界製造名城，值得桃園學習。

(中時 )