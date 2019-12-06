農業局並將透過柑橘行銷系列圖卡，作為食農教育宣導教材，讓學童從日常飲食中，輕鬆學習台中常見柑橘品種相關知識。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

「吃在地、食當季！」台中市政府積極推廣食農教育，今年椪柑產季供應符合食品安全的可溯源椪柑給全市立國中小學童食用，於12月上旬完成配送22萬名學童受惠；農業局說，今年年底前將再配送1次，預計共配送11公噸椪柑，讓學童吃得健康，亦能照顧在地農友，締造雙贏。

農業局長蔡精強說，該局與教育局於107學年度試辦供應台中8區約5萬名國中小學童午餐水果。自108學年度起，由農業發展基金補助教育局辦理「學生午餐供應在地水果計畫」；每位學生每週4元經費，依季節時令水果產銷情形，彈性供應全市立國中小學校學生。

蔡精強指出，這次由台中各柑桔產區供果園提供符合農藥殘留檢驗合格的可溯源椪柑，並由豐原區、和平區農會及保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社協助分裝配送，讓全市國中小學童都能品嚐到台中鮮採椪柑。

農業局並將透過柑橘行銷系列圖卡作為食農教育宣導教材，讓學童從日常飲食中輕鬆學習台中常見柑橘品種相關知識，推廣食農教育同時，促進台中水果產業發展。

農業局強調，椪柑富含醣類、膳食纖維、維生素A、B、Ｃ、E及鈣、磷、鈉、鉀、鎂、鐵等多元營養成分，台中椪柑正值盛產期，果皮鮮橙、果肉甜美多汁，具有耐儲藏特性。台中栽培面積約1400公頃，年產量約2萬7000公噸，採收供應期自每年11月起至隔年2月，為台中重要經濟作物，也是台中強力行銷東南亞的最佳年節伴手禮。

(中時 )