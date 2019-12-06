韓聯社6日引據追蹤飛機動向網站「飛機守望」的消息報導，兩架美軍偵察機當天分別在朝鮮半島東部海域和首爾上空執行偵察任務。據悉，兩架美機幾乎同一時段出現在朝鮮半島上空實屬罕見。

其中一架彈道飛彈偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball），當天從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，貫通日本內陸後飛臨朝鮮半島東部海域3.1萬英尺上空。分析認為，該機意在捕捉朝方發射潛射彈道飛彈（SLBM）和位於朝鮮半島東部海域的北韓潛艦基地動向。RC-135S裝備有高精度的光學探測偵察裝置，可以遠端跟蹤彈道飛彈的飛行軌跡。

另一架戰略偵察機RC-135V「聯合鉚釘」（Rivet joint）幾乎同時亮相首都圈3.1萬英尺上空。RC-135V是美軍電子偵察機隊的主力，曾在北韓發射近程飛彈前夕飛臨南韓首都圈一帶。

RC-135是美空軍現役部隊裝備的一種戰略偵察機，擅長在目標國沿海地區實施偵察行動，被視為美軍21世紀最重要的偵察工具，與新一代軍事偵察衛星和遠程無人駕駛飛機並駕齊驅，性能比EP-3還優越。RC-135偵察機分為多種型號，如A、S、U、V、W、X等型號，其中最新型號是X型。這些型號的偵察機可分別用於訊號情報、電子情報和彈道飛彈情報的偵察。

近日，美國總統川普再提及對朝動武的可能性，北韓人民軍總參謀長朴正川則回應稱，美方如若動武朝方將迅速應對。有觀測認為，美方已掌握北韓可能在年底前發起新一輪軍事挑釁的動向，因此連日向朝鮮半島出動偵察機，加大對北韓警告力度。

美軍自北韓上月28日發射超大型火箭炮以來不斷加強對朝監視，上月27日、28日和30日分別向朝鮮半島出動E-8C偵察機、EP-3E「白羊座」（Aries）偵察機、U-2S「蛟龍夫人」（Dragon Lady），本月2日和3日分別派出RC-135和E-8C「聯合星」（J-STARS）偵察機，4日和5日P-3C海上巡邏機和RC-135W分別巡弋朝鮮半島上空。

另外，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院專家傑弗里．劉易斯（Jeffrey Lewis）在推特上發布了一張衛星照片，並配文推測稱，北韓將在東倉里飛彈發射場進行引擎試驗。

(中時 )